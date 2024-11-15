Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşviki amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Öğretmen gözünün inceliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini sanatçı maharetiyle daha görünür hâle getirmeyi hedefleyen yarışmaya 81 ilden öğretmenler katıldı. Bakanlık tarafından belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 687 eser arasından dereceye giren ilk 3 eser ile mansiyon almaya hak kazanan 3 eser belirlendi.

Buna göre yarışmada, Bingöl'den Sınıf Öğretmeni Serhat Bürke, birinci; Ankara'dan İngilizce Öğretmeni Arzu Özkan, ikinci; İstanbul'dan Sınıf Öğretmeni Seda Akça, üçüncü seçildi.

Mansiyon ödüllerine ise Sınıf Öğretmenleri Tekirdağ'dan Berat Arıbaş, Erzurum'dan Oğuzhan Demirtaş ile Bingöl'den Serhat Bürke layık görüldü.

Eser sahibi öğretmenlerin ödülleri "24 Kasım Öğretmenler Günü" programında törenle verilecek.