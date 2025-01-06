Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlelerini, bu alandaki başarı hikâyelerini ve geleceğe dair projelerini konu alan "Teknoloji Yolculuğumuz" programı, bugünden itibaren TRT-EBA kanalında izleyicilerle buluşuyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin öz kaynaklarını ve yetişmiş insan gücüyle yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini detaylı bir şekilde ele alan "Teknoloji Yolculuğumuz" programı, bu çalışmaların katma değeri yüksek ürünlere dönüşüm hikâyesini somut örneklerle izleyicilere sunacak.

"Teknoloji Yolculuğumuz" programı, günümüz teknolojisiyle üretilen savunma sanayi ürünlerinden sağlık ve enerji alanlarındaki yeniliklere, geniş bir yelpazede Türkiye'nin teknolojik başarılarını gözler önüne serecek. Program yalnızca teknolojinin ürünlerini değil; bu ürünlerin arkasındaki emeği, vizyonu ve kararlılığı da ortaya koyacak

TRT-EBA ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Teknoloji Yolculuğumuz" dizisi, aynı zamanda EBA web sitesinin "Kütüphane" alanında da yayımlanacak.