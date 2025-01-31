Millî Eğitim Bakanlığında düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin ortak teması; "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" teması ile okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu yılki etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler ve öğretmenler de ilk kez katılacak.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavraması, geçmiş ile gelecek arasında millî, manevi ve tarihî bağlar kurması, millî bilincini güçlendirmesi amacıyla öğrenciler arasında "İstiklal Marşı" konulu resim yarışması düzenlenecek. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirilecek.

YARIŞMALARA, KKTC'DEN ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER DE KATILACAK

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı yarışmalar düzenlenecek.

Türkiye ve KKTC'deki ortaöğretim öğrencileri arasında millî ve manevi değerleri yansıtan "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon yarışması yapılacak. Ayrıca öğrencilerin yeni bilgiler edinme, hızlı düşünme, doğru karar verme yeteneklerini sergilemeleri için İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çevrim içi bilgi yarışması düzenlenecek.

Türkiye ve KKTC'deki öğretmenlere yönelik "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programında ödüllendirilecek.

Dereceye giren öğrenci eserleri, dijital ortamda yayımlanacak.

14 FARKLI İLDEKİ ÖĞRENCİLER, İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASINI SESLENDİRECEK

İstiklal Marşı programında yayınlanmak üzere millî mücadelede etkin olan İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olmak üzere 14 ildeki öğrencilerle tarihî mekânlarda yapılan çekimler birleştirilerek on kıtanın okunduğu video hazırlanacak.