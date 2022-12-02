Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yaklaşık 57 bin okul ve kurumda kullanılan Doküman Yönetim Sistemi’nin kullanıcı sayısı 1 milyon 110 bine ulaşırken, atılan yeni bir adımla görme engelli personelin evrak işlemlerini gerçekleştirebilmesi için "Engelsiz Doküman Yönetim Sistemi" geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yaklaşık 57 bin okul ve kurumda kullanılan Doküman Yönetim Sistemi’nin kullanıcı sayısı 1 milyon 110 bine ulaşırken, atılan yeni bir adımla görme engelli personelin evrak işlemlerini gerçekleştirebilmesi için "Engelsiz Doküman Yönetim Sistemi" geliştirildi.

E-Devlet dönüşümünün bir parçası olan ve 2012 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 57 bin okul ve kurumda kullanılan Doküman Yönetim Sistemi’nin kullanıcı sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından itibaren öğretmenlerin de sisteme dahil edilmesiyle 1 milyon 110 bine ulaştı. Sistemde görme engelliler için ise yeni ve özel bir adım atıldı. Sistem, ’Engelsiz Doküman Yönetim Sistemi’ projesi ile görme engelliler için erişilebilir hale getirildi. Bu sayede Bakanlık bünyesinde çalışan görme engelli personelin Doküman Yönetim Sistemi içinde aktif rol alması sağlandı. Söz konusu personel, bürolarda ve yönetim kademelerinde aktif görev alabilir duruma geldi.

Uygulamalı eğitimlerden 3 bin 827 görme engelli personel yararlanacak

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı, tüm görme engelli personele sistemi kullanma eğitimlerinin verilmesini planlandı. İki aşamalı oluşturulan planın birinci aşamasında, her ilden görme engelli personele uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak "eğitici eğitimi", ikinci aşamada ise "eğitici eğitimi" alan personele bu kez kendi illerinde ve bölgelerinde yine uygulamalı eğitimler verilecek. Yapılacak eğitimlerle 3 bin 827 görme engelli personel, Doküman Yönetim Sistemi’nde evrak oluşturabilecek, evrakı onaya sunabilecek, birimine gelen evrakları kabul edip dağıtım yapabilecek ve sorgu ekranlarını kullanarak evrak arayabilecek. Görme engelli personel, Engelsiz Doküman Yönetim Sistemi uygulaması ile resmi yazışma işleminin tüm aşamalarını yardım almaksızın gerçekleştirebilecek. Sistem, personelin toplumla bütünleşmesini kolaylaştırması ve kurumsal aidiyet hissini artırmasına da katkı sağlayacak.