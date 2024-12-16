Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru kılavuzları yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirilecek.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına başvurular bugünden itibaren 27 Aralık'a kadar yapılabilecek. Sınava, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında en az 5 yıl hizmeti bulunan adaylar ile üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 yıl hizmeti bulunan adaylar, kılavuzda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde başvuru yapabilecek.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.

Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025'te Ankara'da yapılacak.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.