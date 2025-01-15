2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS) duyurusu yayımlandı. 2 Mart'ta yapılacak MEB-EKYS başvuruları, bugünden itibaren 21 Ocak'a kadar alınacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da gerçekleştirebilecek.

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Bugün başlayan sınav başvuruları, 21 Ocak'a kadar devam edecek olup, geç sınav başvurusu ve ücret yatırma için ise 31 Ocak 2025 tarihi geçerli olacak.

2 Mart saat 10.15'te yapılacak sınavın sonuçları 21 Mart'ta ilan edilecek.

Kaynak: igf