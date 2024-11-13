T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Öncüleri Programı’na yönelik iş birliği protokolü 2024 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde yenilendi.İSTANBUL (İGFA) - 2017 yılında WWF-Türkiye’nin girişimi ile başlayan, 2019 yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle güçlenerek Türkiye geneline yayılan Doğa Öncüleri Programı kapsamında bugüne dek 3 bin okul ve 30 bin öğrenciye ulaşıldı.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK EDEN EYLEM PROGRAMI Ortaokul öğrencilerinedoğada ve toplumda görmek istedikleri değişimi hayata geçirmelerine olanak sağlayan Doğa Öncüleri, öğrencilerin liderlik ve proje yönetimi becerilerini geliştiren, toplumsal dönüşüm ve doğa koruma çalışmalarına katılımı teşvik eden bir eylem programıdır. WWF-Türkiye gönüllülük programı kapsamında gönüllülerinin rehberlik ettiğiDoğa Öncüleri Programı ile ortaokul öğrencileri, öğretmen mentörlüğünde Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim - Enerjikonularında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyor.

“GENÇLERİMİZLE VE GENÇLERİMİZDEN ÇÖZÜMÜ DOĞADA ARAMAYI ÖĞRENİYORUZ” WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula Doğa Öncüleri Programı’nın yeni dönemi ile ilgili “Çocukların doğamızı, dünyamızı koruma tutkularını, daha yeşil bir geleceğe yönelik hayallerini desteklemek amacıyla yola çıktığımız Doğa Öncüleri Programına katılan öğrenciler bugüne dek bize çözümün doğada olduğunu gösterdi. Gençlerimizle ve gençlerimizden çözümü doğada aramayı öğrendikçe, hep birlikte iyileşeceğiz. MEB, WWF-Türkiye olarak,yıllara yayılan kamu - sivil toplum işbirliğimizlegençlerimize yol açmamız gerektiğini biliyoruz. Onlardan da heyecanlarını yitirmeden hayat boyu doğa öncüsü olmalarını istiyoruz. Doğa Öncülerinin yeni dönemde daha fazla gençte doğa koruma tutkusunun canlanmasına, doğal kaynaklarımızı korumakiçin yenilikçi çözümler üretmelerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Doğa ÖncüleriProgramının 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı yüz yüze formatör öğretmen eğitimleri 25 - 29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Program kapsamında her yıl farklı illerden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 10 öğretmene formatör öğretmen eğitimi veriliyor. Formatör öğretmenler, WWF-Türkiye uzmanlarından aldıkları Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim -Enerji konulu eğitimleri, kendi illerinde yüzlerce öğretmene ulaştırarakoluşturdukları geniş ağ ile doğa koruma projelerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.

Formatör Öğretmen Eğitimlerinin ardından program kapsamındaki online eğitim platformu sayesinde öğretmen ve öğrencilere,beş modülde hayata geçirebilecekleri projelerde yararlanabilecekleri içerikler ve eğitimler sunulacak. Modülleri tamamlayan okullar, proje yazarak projeyi yürütmeye hak kazanırken program sonunda seçilen projeler İstanbul’da düzenlenecek Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı’nda kamuoyuna tanıtılacak.

