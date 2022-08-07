Temel Eğitimde 10 bin okul projesinde sona yaklaşıldı. Proje için seçilen dezavantajlı 10.000 ilk ve ortaokulun fiziki mekânları güçlendirilirken; öğrencisi, öğretmeni, yönetici ve velilerine kapsamlı eğitim destekleri sağlandı.ANKARA (İGFA) - Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nde gelinen son duruma ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıya ilişkin haber, bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlandı. Toplantıya Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar, Nazif Yılmaz ve Osman Sezgin ile tüm birim amirleri, 81 ilin millî eğitim müdürleri katıldı.

Bakan Özer toplantıda en çok önem verdikleri alanın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin bulundukları bölgeden, ailelerinin gelir seviyesinden bağımsız olarak en nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunun altını çizerken, bu amaçla iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek bunlardan birinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak, diğerinin de Temel Eğitimde 10.000 Okul olduğunu kaydetti.

3 milyar lira bütçesi olan projenin tamamlanmak üzere olduğu müjdesini paylaşan Bakan Özer, "Yaklaşık 2.9 milyar liralık bütçemizi tüm sahamızda kullanmış bulunuyoruz. İnşallah, ağustos ayının sonuna kadar projeyi nihayetlendireceğiz ve eylülün ilk haftası içinde kapanışıyla ilgili bir değerlendirme toplantısını tüm kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında ders ve ilk yardım araç gereçleri, özel eğitim materyali alımı, öğretmenler odası donanımı, kamera ve güvenlik sistemleri alım ve kurulumu, çevre dostu okullar için geri dönüşüm kovaları ve kompost makineleri temini, küçük onarımların yapılması, spor alanları oluşturulması, etkileşimli tahta, yazıcı ve bilgisayar desteği gibi kalemlerden oluşan işlemler için yaklaşık 2 milyar 900 milyon liralık bütçe planlaması yapıldı. Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından yapılacak işler, meslek liselerine sipariş verilecek araçlar ve diğer birimlerce gerçekleştirilecek işlemler ile satın almalar planlandı.