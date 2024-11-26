Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kütahya’ya ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Cihad Demirli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Bu etkinliklerde, Türkiye Yüzlü Maarif Modeli’ni tanıtan Demirli, modelin sunduğu yenilikleri ve eğitime getirdiği dönüşümleri katılımcılarla paylaştı.

DPÜ Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, Türkiye Yüzlü Maarif Modeli detaylı bir şekilde ele alındı. Programa, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Demirli, konuşmasında Türkiye Yüzlü Maarif Modeli’nin, öğrencilerin akademik başarılarını artırırken onları çağın gerektirdiği becerilerle donatmayı amaçladığını belirtti. Modelin, fiziksel altyapının geliştirilmesi, teknolojik imkanların artırılması ve insan kaynağının niteliklerinin yükseltilmesi gibi temel hedeflere odaklandığını vurguladı.

Eğitimde yeni ufuklar

Demirli, modelin bireyleri akademik bilgiyle donatmanın yanı sıra milli ve manevi değerleri ön planda tutarak geleceğe hazırlamayı amaçladığını söyledi. Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgisini çeken ve yeteneklerini geliştiren eğitim ortamları tasarlamalarının önemine dikkat çekti.

Konferansın sonunda, Türkiye Yüzlü Maarif Modeli’nin eğitim sistemine getireceği köklü değişiklikler detaylı şekilde anlatıldı. Prof. Dr. Demirli, Kütahya’da olmaktan ve modelin tanıtımını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.