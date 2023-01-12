Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında; Mersin'de 13 ilçedeki tüm hayat boyu öğrenme kurumlarınca hazırlanan konserlerin ilki, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın teşrifleriyle Yenişehir ilçesinde gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, " Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER' in vizyonuyla 81 ilde başlatılan 'Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz' projesi sayesinde, Türk Sanat Müziğimizin en güzel bestelerini dinleme olanağı bulduk. Konserlerimiz ilimiz genelinde 13 ilçemizde sürecek ve ardından komşumuz Adana'ya misafir olacağız. Amatör müzik severlerin kendilerini ifade etme ve birlikte üretme faaliyeti içinde olduğu bu keyifli ve renkli proje için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.