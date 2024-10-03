Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdür Bülent Çiftci, akademik başarıyı artırırken milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, donanımlı bir nesil inşa edeceklerini söyledi.

Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Daire Başkanı Dilaver Dörtok, Öğretmen Atama Daire Başkanı Mehmet Gürsoy ve Mesleki Gelişim ve Eğitim Daire Başkanı Kadir Kaplan ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkâri’ye gelen Bülent Çiftci, ilk olarak Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek eğitime dair istişarelerde bulundu. Hakkâri Fen Lisesi ve Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulunu da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelerek hasbihal eden Genel Müdür Çiftci, Hakkâri’nin genç ve dinamik öğretmenlere sahip olduğunu ve öğrencilerin spordan sanata, edebiyattan matematiğe yüksek başarı potansiyeli olduğunu ifade etti. Bu genç ve dinamik yapının, yüksek öğrenci potansiyelinin eğitim adına umut verici olduğunu ve Hakkâri eğitim ailesinin önemli başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade eden Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci, “Millî Eğitim Bakanlığı olarak çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ancak birinci önceliğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesidir. Bu noktada tüm öğretmenlerimizin, idarecilerimizin hassasiyetle hareket etmesini istiyoruz. Hem ders kitaplarımız, hem de EBA platformumuz üzerinden öğrenci ve öğretmenlerimizin istifadesine sunulan dijital içeriklerin etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için büyük önem verdiğimiz tüm bu çalışmalarımızı sizlerin gayret ve desteği ile başarıya ulaştıracağız. Akademik başarılarımızı artırırken milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, donanımlı bir nesil inşa edeceğiz. Bu noktada velilerimizle kuracağınız yakın diyalog ve okul-aile işbirliğinin sağlanmasını da çok önemsiyoruz" dedi.

Genel Müdür Bülent Çiftci, Hakkâri Fen Lisesi ziyaretinde akıl ve zekâ oyunları atölyesini gezerek öğrenciler ile oyun oynadı.

Daha sonra Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda okul yöneticileri ile bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulama süreçleri ve Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki çalışmaları üzerine açıklamalarda bulunan Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Hakkâri’deki ziyaretlerini tamamlayan Genel Müdür Çiftci, beraberindekilerle Yüksekova ilçesine geçti.