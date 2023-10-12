MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i ziyaret etti. Karagöz, ilde yürütülen eğitim projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ağrı ziyareti kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.

Karagöz, ilk olarak "Nuh’un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneyi ve TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilendiği stantları gezdi. Burada Kökrek’ten kütüphane ve hijyen malzemeleri hakkında bilgi alan Karagöz, makama geçerek bir süre Kökrek ile görüştü.

Ziyarette, ildeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Karagöz, Kökrek’ten il genelinde yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karagöz’e ildeki eğitim faaliyetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Karagöz de konukseverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür ederek Ağrı’nın eğitim alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.