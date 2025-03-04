Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" temasıyla 20-22 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler sahada gerçekleştirdikleri iyi uygulamalarla 14 Mart'a kadar dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr adresi üzerinden konferansa başvurularını yapabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçenin öğretimi ve geliştirilmesini eğitim sisteminin temel politikalarından biri olarak benimserken, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek konferans ile Türkçe ve dil eğitimindeki gelişmeleri takip etmek ve görünür kılmayı amaçlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenecek konferansın bu yılki teması "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" olarak belirlendi.

Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı konferansta Türkçe ve dil eğitimi, değerler edinimi perspektifiyle ele alınacak. Eğitim yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenler bir araya gelerek farklı bakış açılarını tartışacak ve değerlendirecek. Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, sahada uygulanan başarılı örnekler üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Ayrıca, sözlü ve poster sunumların yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.