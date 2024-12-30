2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"; okul öncesi, ilköğretim düzeyi 1 ve 5. sınıflar, ortaöğretim düzeyi 9. sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konuldu.ANKARA (İGFA - Onursal başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı 1.Uluslararası Eğitim Kongresi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temasıyla 3-4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek.

Bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşecek kongrede, Türkiye'nin eğitim sistemindeki bu yenilikçi yaklaşımın eğitim paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve uygulamada karşılaşılan zorluklar ortaya konulacak.

Ayrıca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin geliştirilmesinde kullanılacak görüşlerin belirlenmesi başarılı uygulama örneklerinin tespit edilmesi ve bu örneklerin yaygınlaştırılması amaçlandığı kongrede katılımcılar, eğitimdeki güncel ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak modelin sürdürülebilirliğini ve uluslararası düzeyde etkisini artırmak için stratejiler geliştirebilecek.

Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin farklı yönlerini derinlemesine inceleyerek katılımcılara bütüncül bir görüş kazandıracak.

