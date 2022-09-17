AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çorum’daki okullara kırtasiye ve temizlik giderleri için 4 milyon 795 bin TL ödeneğin gönderildiğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çorum’daki okullara kırtasiye ve temizlik giderleri için 4 milyon 795 bin TL ödeneğin gönderildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Türkiye’de bu sene ilk defa bir uygulama başlatıldığını hatırlatan Milletvekili Oğuzhan Kaya, her öğrenciye ücretsiz olarak yardımcı kitap verildiğini dile getirdi.

Çorum’a gelen yardımcı kitap adedinin 556 bin 911 olduğunu belirten Milletvekili Kaya, gönderilen kitapların il genelinde tüm öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

Bakanlığın daha önce okulların kırtasiye ve temizlik giderleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ödeneği milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile gönderdiğini hatırlatan Milletvekili Kaya, bu sene ise tüm okulların ödeneğinin kendi hesaplarına aktarıldığını vurguladı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için Çorum il geneline temel eğitim okullarının kırtasiye, temizlik giderleri için toplam 4 milyon 795 bin 575 TL ödenek geldiğini açıklayan Milletvekili Kaya, gönderilen ödeneğin okulların hesabına geçtiğini ve tüm okullarının da ihtiyaçları için kullandığını söyledi.

Sağlanan ödenekle okullarda giderlerinin karşılanması noktasında ciddi bir rahatlama olacağını dile getiren Oğuzhan Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sağlanan ödenek ve verdiği yardımcı kitap desteği nedeniyle teşekkür etti.