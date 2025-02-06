Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu "Eğitimciler Kampı" temalı 9. Tematik Kış Kampı'na katıldı.

Genel Müdür Ali Karagöz, üniversite öğrencilerine "Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri" konulu seminer verdi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan seminerde Karagöz, "Mesleğimi seçiyorum, Mesleğimi seviyorum" temasını vurguladı. Meslek seçiminin bireylerin kişisel gelişimiyle yakından ilgili olduğunu ifade etti. İnteraktif şekilde gerçekleşen seminerin sonunda öğrenciler, Karagöz'e merak ettikleri konularda sorular yöneltti.

Geleceğin meslekleri, kariyer planlaması, Mesleki Eğitim Politika Belgesi ile mesleki eğitimin bugünü ve geleceği konulu seminer veren Karagöz, öğrencilerimize öğrencilik ve ileriki meslek hayatlarında başarılar diledi.

Genel Müdür Ali Karagöz'ün konuşmalarının ardından öğrencilerimizle bir araya gelen Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, öğrencilere mesleki deneyimlerini paylaştı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanında hayata dair temel becerileri edinmeleri gerektiğini de vurguladı.

İyi bir insan ve iyi bir öğretmen olmak için; güven biriktirmek, temiz bir çevre için çaba sarf etmek, güvenilir bir sosyal çevreye sahip olmak, dost biriktirmek, genel kültürünü geliştirmek ve mutlaka bir dil bilmek gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Yılmaz, öğrencilerin eğitime ve öğretmenliğe dair sorularını da yanıtladı.

Programa Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Ali Karagöz, İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.