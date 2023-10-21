İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 6 Şubat depreminde Malatya’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan MEB AKUB ekibi, İl AFAD Müdürlüğü tarafından verilen hafif arama ve kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Ülkemizde meydana gelebilecek acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla gönüllülerden oluşan iş yeri ve sağlık güvenlik birimi bünyesinde yer alan MEB AKUB ekibi, İl AFAD Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan’la birlikte arama ve kurtarma eğitimlerinin son gününde kursiyerlerle bir araya geldi. Başta depremler olmak üzere ülkemizde sıkça görülen diğer afetlere yönelik hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yapan Güney, gönüllülerin bu husustaki duyarlılığına ve 6 Şubat depremindeki özverilerine dikkat çekti. Ayrıca eğitim taleplerine karşılık veren İl AFAD Müdürü Adil Arslan ve ekibine de teşekkür etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen ve 5 gün süren kurslarda gönüllü öğretmenler; afetler ve sonuçları, arama kurtarma ekipleri, bina yapı sistemleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyon, enkaz değerlendirme, tahliye türleri, kurtarma araçları, sedye çeşitleri ve taşıma usulleri, hafif arama ve kurtarma tatbikatları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti.