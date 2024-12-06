Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB) akreditasyon belgesini aldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD Akreditasyon Sistemi’ne akreditasyonlarını tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına düzenlenen törenle arma ve sertifikaları verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konferans salonunda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde düzenlenen törenle AFAD Akreditasyon Sistemi’ne akreditasyonlarını tamamlayan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB) törene katılarak “AFAD Kentsel Arama Kurtarma” arması ve sertifikasını aldı.

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Okay Memiş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, akreditasyonunu tamamlayan STK’ların temsilcileri katıldı.

Türkiye’de 5’inci bölgede ise birinci akredite olma özelliği taşıyan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB) muhtemel afet ve acil durumlarda profesyonel müdahale ekibi olarak görev alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Bu başarı ile ekibimiz afet ve acil durumlarda üstleneceği görevlerde şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.