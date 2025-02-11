Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı koordinesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

Muğla il genelinden ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinden katılan 12 yoğun bakım hemşiresiyle başlayan program uzman eğitimci kadrosuyla üç hafta teorik eğitim ile üç hafta uygulamalı pratik eğitimler olmak üzere toplamda 240 saat sürecek. 10 Şubat - 21 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’nın açılışına; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Anestezi ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Canan Gürsoy, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Aslı Alkan, Yandal Araştırma Görevlisi Dr. Emine Kaya Çubuk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, Müdür Yardımcısı Mihrican Çelebi ve Program Sorumlusu Sultan Arlı Olpak katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan yaptığı konuşmada, interaktif bir eğitim sürecinde elde edilecek yeni kazanımlarla, programın planlanması, hazırlanması ve sunulması sürecine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek; güzel bir program geçirilmesiyle kursiyerlere başarı dileklerini iletti.