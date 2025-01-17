Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımların değerlendirilmesi ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Başhekimlik toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, 2024 yılına ait yoğun bakım verileri ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Değerlendirilen konular arasında yatış-çıkış ve yeniden yatış oranları, temel yarası görülme oranları, Ekonomik tutarlar ile hastalık ve ölümler yer aldı. Toplantı sırasında sahadaki ekiplerden alınan görüşler, öneri ve talepler de gündeme getirildi. Geri bildirimlerin ise 2025 yılı için yoğun bakım odalarında daha etkin bir şekilde planlanması adına önemli olduğuna dikkat çekildi. Toplantının sonunda hasta güvenliği ve hizmetin artırılmasına yönelik stratejiler belirlenirken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım hizmetlerinde kaliteyi artırmayı sürdüreceklerini vurguladı. Toplantıya, yoğun bakımlardan sorumlu Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, kalite yönetim birimi, yoğun bakım sorumluları ve klinik sorumlu hekimler katıldı.