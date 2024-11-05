Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi gören Dr. Sinem Altı Keleş, uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak psikiyatri kliniğinin yedinci uzmanı oldu.

Dr. Sinem Altı Keleş’in tez çalışması, şizofreni tanılı hastalardaki obsesif kompülsif belirtilerin klinik ve sosyodemografik verilerle ilişkisini inceleyen kapsamlı bir araştırma olarak değerlendirildi. Çalışma, hastaların bakım verenler üzerindeki etkisini de ele alarak önemli bulgular sundu. Tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin de, bu çalışmanın alana katkısını vurguladı.

Dr. Sinem Altı Keleş, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan 158’inci araştırma görevlisi oldu. Hastane yönetimi, kendisini tebrik ederek yeni çalışma hayatında başarılar diledi.

Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin’in başkanlık ettiği uzmanlık sınavına, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selçuk, Pamukkale Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Nilfer Şahin katıldı.