Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Güzel, ulusal düzeyde bir başarıya imza attı. Dr. Güzel, 23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen 45. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde, Pediatrik Otolarengoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

“Rekürren Tonsilit Patogenezinde İnflamatuvar Yolakların Çözümlenmesi: TRAF6, IRAK1 ve miR-14a-5p’nin Rolü” başlıklı çalışması, bilimsel yenilikleri ve katkılarıyla kongrede büyük takdir topladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, ulusal düzeydeki bu önemli başarı dolayısıyla Dr. Güzel’i tebrik ederek, “Yaptığı bilimsel çalışma, hem kurumumuzun adını gururla temsil etmiş hem de bilim dünyasına değerli katkılar sunmuştur. Kendisine meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. Güzel’in bu başarısı, hem hastanede hem de bilim camiasında sevinçle karşılandı. Bu ödül, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağlık ve bilim alanındaki kalite standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi.