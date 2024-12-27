Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Emine Ögür, 26 Aralık 2024 tarihinde girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak psikiyatri kliniğinin 8. uzmanı oldu. Aynı zamanda, 2024 yılının 50. uzmanı olarak da kayıtlara geçti.

Doç. Dr. Osman Vırıt başkanlığında gerçekleştirilen sınava, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selçuk, Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. V. Semai Bek ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Nilfer Şahin jüri olarak katıldı.

Dr. Emine Ögür’ün tez danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin üstlendi. Tez konusu ise “Rekreasyonel Koşucularda Ultra Maraton Yarışı Öncesi ve Sonrası Anksiyete, Algılanan Stres ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi” oldu.

Dr. Ögür, aynı zamanda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan 163. araştırma görevlisi hekim unvanını da kazandı.