Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından "HIV/AIDS Takip ve Yaklaşımları" konulu farkındalık eğitim sunumu düzenlendi.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Enfeksiyon Hastalıkları Başasistanı Dr. Veysel Akca, HIV hakkında genel ve güncel bilgileri içeren bir sunum yaptı. Ardından, Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özcan Başaran, HIV ve Kardiyovasküler Yaklaşımlar konusundaki bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitime, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, dermatoloji, acil tıp ve enfeksiyon hastalıkları branşlarından uzman hekimler, asistanlar ve intörn doktorlar yoğun ilgi gösterdi. Program, HIV/AIDS’in tanı, tedavi ve multidisipliner yaklaşımlarla ele alınması gerektiği konusundaki bilgilendirmelerle tamamlandı.

Programın amacı, HIV/AIDS hastalığına ilişkin farkındalığı artırmak, multidisipliner bir yaklaşımla tedavi yöntemlerini paylaşmak ve hekimlerin güncel bilgiler ışığında hastalara daha etkili hizmet sunmasını sağlamaktı.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgedeki sağlık hizmetlerini bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.