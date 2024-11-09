Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ekibi tarafından kurulan stant, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin desteğiyle hizmet verirken, hastane yönetimi ve sağlık personeli de etkinliğe katılım gösterdi.

Organ bağışının önemine vurgu yapan etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyen kişilere detaylı bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar, organ bağışının anlamı, süreci ve nasıl başvurulabileceği hakkında bilgi alırken, başvuru formunu doldurarak organ bağışçısı olma adımlarını öğrendiler. Bağış yapmak isteyenlere, başvuru formunu doldurmalarının ardından bağışçı kartları verildi. "Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır" sloganı ile yapılan bu etkinlik, organ bağışının hayat kurtaran bir adım olduğunun altını çizdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, farkındalık etkinliğine katılarak Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ekibine destek verdi. Başhekim yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Fatih Alaşan ve Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri Özlem Palancıoğlu ve Gülay Karaduman, standı ziyaret ederek organ bağışı bilincinin toplumda artması gerektiğine dikkat çektiler.

Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, organ bağışının hayat kurtarıcı bir etkiye sahip olduğunu ve bu konuda duyarlılığın artırılmasının önemini vurguladı. Standta görev alan ekip ve hemşirelik öğrencileri, toplumda organ bağışı konusunda bilinç oluşturmak için çeşitli bilgilendirmelerde bulunarak farkındalık çalışmalarına katkı sağladılar.