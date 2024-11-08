2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi gönüllü öğrencilerinden oluşan “1 Çocuk 1 Dilek Muğla” topluluğu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişinde farkındalık standı açarak çeşitli etkinlikler düzenledi. Standı Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alaşan ve hastane yönetim ekibi ziyaret ederek topluluğa destek verdi.

Lösemi farkındalığını artırmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklara yönelik oyun hamuru, maske yapımı, resim çalışmaları ve yüz boyama gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca, ailelere lösemi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinliğe katılan aileler, çocukluk çağı lösemisi ve erken tanının önemi konusunda bilinçlendirilirken, löseminin bulaşıcı olmadığı ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı.

Lösemi hastalığının çocuklarda sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğunu belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Lösemi belirtileri arasında kansızlık, enfeksiyonlara yatkınlık, burun ve diş eti kanamaları, çürükler, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi semptomlar sıralanırken, bu belirtiler fark edildiğinde hekime başvurulmasının önemine değinildi.

Lösemiyle mücadelede erken teşhisin, tedavi sürecini olumlu yönde etkilediğini belirten uzmanlar, löseminin zamanla yarışılan bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Erken teşhis sayesinde hastaya özgü tedavi seçeneklerinin daha başarılı sonuçlar verdiği ve kemoterapi toksisitesinin azaldığı açıklandı.

Hastane yönetimi, lösemi farkındalığı oluşturmak adına gönüllü olarak etkinlik düzenleyen “1 Çocuk 1 Dilek Muğla” topluluğuna teşekkür ederek, bu tür farkındalık çalışmalarının lösemi ile mücadelede toplumun bilinçlenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.