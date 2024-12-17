Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO) ve Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği (TRSCCP) tarafından düzenlenen Ulusal Kongrede önemli bir başarıya imza attı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Anabilim Dalı Başkanı ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Güngördük öncülüğünde, Op. Dr. Hikmet Can Ünver, Araş. Gör. Dr. Berican Şahin Uyar ve Araş. Gör. Dr. Berke Nur Ergü tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, kongrede yapılan değerlendirmelerde Sözel Bildiri Birincilik Ödülü kazandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, bilimsel çalışmalarıyla ulusal düzeyde birincilik ödülü kazanan ekibi tebrik etti. Prof. Dr. Togan, “Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Güngördük ve ekibini, ulusal kongrede kazandıkları bu önemli başarı nedeniyle kutluyor, meslek hayatlarında daha nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum. Bu başarı, hastanemizin akademik ve bilimsel çalışmalarına verdiği önemin bir göstergesidir” dedi.

Ulusal düzeydeki bu başarı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nin jinekolojik onkoloji alanındaki katkılarını ve bilimsel çalışmalarını bir kez daha ön plana çıkardı. Çalışma, hem akademik çevrelerde hem de tıp camiasında takdirle karşılandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu tür başarılarla hem bölgesel hem de ulusal ölçekte sağlık sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.