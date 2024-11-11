Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çarpıntı şikayeti ile başvuran hastalara ilk defa Elektro fizyolojik Çalışma (EPS) işlemi uygulandı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Barutçu tarafından gerçekleştirilen işlemle, hastaların kalp ritim bozukluğuna sebep olan odaklar radyo frekans enerjisi ile yakılarak tedavi edildi. Hastanede ve Muğla’da ilk kez gerçekleştirilen işlem, kasıktan girilerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu oluşturan odakların müdahale edilmesini sağladı. Yaklaşık 45 dakika süren EPS işlemi sonrasında hastalar aynı gün taburcu edilerek şifa buldu. İşlemin ardından Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Barutçu ve Prof. Dr. Fatih Akın hastalara klinikte geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp ritim bozukluğu tedavisinde önemli bir adım atarak, ildeki sağlık hizmetlerine bir yenilik kazandırmış oldu.