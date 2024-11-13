Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda (AD) uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Anıl Uğurlu, 11 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen uzmanlık sınavını başarıyla geçerek İç Hastalıkları Kliniğinin 28. uzmanı olmaya hak kazandı.

Dr. Uğurlu’nun uzmanlık sınavı, İç Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. Emine Figen Tarhan başkanlığında, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirildi. Jüride, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Neşe Çınar, Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Burak Özşeker, Nefroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Alper Alp ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kırlı yer aldı.

Dr. Anıl Uğurlu’nun uzmanlık tez çalışması, “Romatoid Artritli Hastalarda Albümin-Fibrinojen Oranı ve CRP-Albümin Oranının Hastalık Aktivasyonu ile Karşılaştırılması” başlığıyla, tez danışmanı Prof. Dr. Emine Figen Tarhan rehberliğinde tamamlandı. Bu önemli çalışmasıyla Dr. Uğurlu, bilimsel katkıda bulunarak uzmanlık unvanını kazandı.

Dr. Anıl Uğurlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlık unvanı alan 158. araştırma görevlisi hekim oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaptığı açıklamada Dr. Anıl Uğurlu’yu tebrik ederek, kendisine meslek hayatında başarılar diledi. Hastane yönetimi, uzmanlık sürecinde emeği geçen tüm akademik kadroya da teşekkürlerini iletti.