Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimi alan Dr. Elchin Osmanlı, ihtisas süresini başarıyla tamamlayarak uzmanlık sınavını geçti ve kliniğin üçüncü uzmanı olarak görevine başladı. Dr. Osmanlı, aynı zamanda hastanenin 2024 yılındaki 48. uzmanı ve Göz Hastalıkları Kliniğinden mezun olan 162. araştırma görevlisi oldu.

Dr. Osmanlı, uzmanlık tezinde, “Maküler Telenjektazi Tip 2 Hastalarında Ön Kamara Sıvısında GFAP, Aquaporin 4 ve KIR4.1 Belirteçlerinin Normal Popülasyon ile Karşılaştırılması” konusunu ele aldı. Bu çalışmasıyla önemli bir akademik katkı sunan Dr. Osmanlı’nın tez danışmanlığını, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Sül ve Doç. Dr. Ahmet Kaderli üstlendi. Dr. Osmanlı’nın uzmanlık sınav jürisinde, Doç. Dr. Sabahattin Sül, Doç. Dr. Hüseyin Cem Şimşek, Doç. Dr. Ahmet Kaderli, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Başak Altıparmak ve Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Şafak Korkmaz yer aldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, yeni uzman hekim Op. Dr. Elchin Osmanlı’yı tebrik ederek, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diledi. Göz Hastalıkları Kliniği de, Dr. Osmanlı’nın kliniğe katılımıyla daha da güçlenmiş oldu.