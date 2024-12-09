Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimi alan Dr. Elchin Osmanlı, ihtisas süresini başarıyla tamamlayarak uzmanlık sınavını geçti. Dr. Osmanlı, kliniğin üçüncü uzmanı olurken, 2024 yılının 48. uzmanı ve hastanenin 162. mezun araştırma görevlisi hekimi unvanını da kazandı.

Dr. Osmanlı, uzmanlık sürecinde, “Maküler Telenjektazi Tip 2 Hastalarında Ön Kamara Sıvısında GFAP, Aquaporin 4 ve KIR4.1 Belirteçlerinin Normal Popülasyon ile Karşılaştırılması” konulu çalışmasıyla önemli bir bilimsel katkı sundu. Bu çalışmada, danışmanlığını Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Sül ve Doç. Dr. Ahmet Kaderli üstlendi.

Sınav jürisinde ise Doç. Dr. Sabahattin Sül, Doç. Dr. Hüseyin Cem Şimşek, Doç. Dr. Ahmet Kaderli, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Başak Altıparmak ve Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Şafak Korkmaz yer aldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Dr. Osmanlı’yı tebrik ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Göz Hastalıkları Kliniği, Dr. Osmanlı’nın katılımıyla uzman kadrosunu güçlendirdi.