Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Araştırma Görevlisi Dr. Ahmed Chkmakchi, girdiği sınavı başarıyla geçerek uzmanlık ünvanını aldı.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Suzan Demir Pektaş başkanlığında gerçekleştirilen sınav jürisinde, Doç. Dr. Emine Tuğba Alataş, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ekin Bozkurt Şavk, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Emine Figen Tarhan ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Serkan Yaşar Çelik yer aldı.

Dr. Chkmakchi, "İzotretinoin Kullanan Hastalarda Demodex Yoğunluğunun Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışmasını, tez danışmanı Doç. Dr. Emine Tuğba Alataş rehberliğinde tamamladı. Uzmanlık sınavını başarıyla geçerek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan dördüncü Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı oldu.

Dr. Ahmed Chkmakchi, kurumdan uzmanlığını alan 167’inci araştırma görevlisi hekim olarak kayıtlara geçti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, yeni uzman hekime başarılar dileyerek, meslek hayatında başarılı çalışmalar gerçekleştirmesini temenni etti.