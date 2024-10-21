Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı eğitim kliniğinde çıkış eğitimi gören Dr. Taner Bertan, gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamlayarak ortopedi ve travmatoloji kliniğinin yeni uzmanı oldu.

Uzmanlık eğitiminin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan Dr. Bertan, tez yatırımını Doç. Umut Canbek’in yaptığı, "Geriatrik Kalça Kırığı Sonrası Hemiartroplasti Yapılan Hastalarda Dren Yerinin Sütür Edilmesinin Uzamış Yara Yeri Drenajı Üzerine Etkisi" başlıklı çalışmasıyla dikkat çekti. Bu tez çalışması, gelişmeler devam ediyor önemli bir adım olarak öne çıkarken, Dr. Bertan aynı zamanda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan 155. araştırma görevlisi oldu.

Dr. Taner Bertan’ın kurtuluş sınavında jüri olarak, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bakiye Uğur, Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ethem Acar, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ulaş Akgün ve Doç. Dr. Ahmet İmerci yer aldı.