Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, tarihindeki ilk uzmanını yetiştirdi. Araştırma Görevlisi Dr. Hilal Özlem Kılıç, ihtisas sürecini başarıyla tamamlayarak Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nın ilk uzmanı olmaya hak kazandı.

Uzmanlık sınavı, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Yaşar Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Jüri üyeleri arasında Doç. Dr. Özgür İlhan Çelik, Doç. Dr. Yelda Dere, Doç. Dr. Leyla Tekin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Özcan Dere yer aldı.

Dr. Hilal Özlem Kılıç’ın tez danışmanlığını Doç. Dr. Özgür İlhan Çelik üstlendi. Tez konusu, “Muğla yöresindeki kadınların Servikovajinal Yayma taramalarında Epitelyal Hücre Anomalisi tespit edilen olguların Histopatolojik korelasyonu ve HPV Subtipleri ile ilişkisi” olarak belirlendi.

Dr. Kılıç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlık alarak mezun olan 160. araştırma görevlisi oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Hilal Özlem Kılıç’ı tebrik ederek meslek hayatında başarılar diledi. Bu önemli gelişme, hastanenin eğitim ve bilimsel alandaki katkılarının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıp alanındaki eğitim başarısını artırmaya ve geleceğin hekimlerini yetiştirmeye devam ediyor.