Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, veri giriş elemanlarına yönelik “Arşiv Mevzuatı, Standart Dosya Planı, Dijital Arşiv ve Dosyalama İşlemleri” konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Arşiv Sorumlusu Fırat Zencir tarafından verildi ve hastane başhekimlik toplantı salonunda düzenlendi. Programa, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, idari birim yöneticileri ve veri giriş elemanları katıldı.

Eğitimde, arşiv mevzuatı, Standart Dosya Planı ve kodlarının doğru ve etkin kullanımı, dijital arşivleme süreçleri ve dosyalama işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Katılımcılara, bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulama yöntemleri ve güncel teknolojiler tanıtıldı.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, eğitim sonunda yaptığı konuşmada, düzenlenen programın bilgi ve belge yönetiminde standartların korunması açısından önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Eğitim, arşivleme ve dosyalama süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.