Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Alkan, “1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, akciğer kanseri hakkında önemli bilgiler paylaşarak vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

Doç. Dr. Alkan, akciğer kanserinin kadın ve erkeklerde meme ve prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu ancak kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığını vurguladı. Her yıl dünya genelinde 1,69 milyon kişinin akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Alkan, tütün ve tütün ürünlerinin bu hastalık için en büyük risk faktörü olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre, erkeklerde akciğer kanseri vakalarının yüzde 89,9’u, kadınlarda ise yüzde 43’ü tütün ve tütün ürünleri kullanımıyla ilişkilendiriliyor. Alkan, ülkemizde her yıl ortaya çıkan 25 bin akciğer kanseri vakasının büyük bir kısmının önlenebilir olduğunu ifade etti.

Akciğer kanserinin sık görülen belirtileri arasında dirençli öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, iştahsızlık, halsizlik ve ses kısıklığı yer alıyor. Kesin tanı için biyopsi gerektiğini belirten Alkan, “Akciğerdeki kitleden alınan örnekler, moleküler genetik analizlerle detaylı inceleniyor ve hastalık tipi belirleniyor. Bu süreç, hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapi için uygunluğu değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Tedavi planının hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve hastalığın evresine göre değiştiğini belirten Alkan, kanser tedavisinin multidisipliner bir ekip çalışması gerektirdiğini vurguladı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde her hafta düzenlenen Toraks Tümör Konseyi’nde hastalar için en uygun tedavi planlarının belirlendiğini ekledi.

Erken evre akciğer kanserinde cerrahinin kür sağlayabildiğini, ileri evrede ise kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapinin yaşam süresine katkıda bulunduğunu belirten Alkan, akciğer kanseri farkındalık ayı dolayısıyla şu çağrıda bulundu:

“Vatandaşlarımızı tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmaya, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeye davet ediyoruz. Sağlığımızı korumanın ilk adımı, hastalığın bir adım önünde olmaktır” ifadesini kullandı.