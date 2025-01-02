Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024 yılında sağlık hizmetlerinde artış gerçekleştirerek yüzde 50 oranında hizmet artışı sağladı. Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan’ın açıklamalarına göre, hastane, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli projelere imza attı.

Eylül ayında Yatağan Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binası olarak hastane bünyesine katıldığı ve kısa sürede yüzde 55 yatak doluluk oranına ulaştığı belirtildi. Ayrıca Radyasyon Onkoloji Merkezi’nin açılmasıyla günlük 80-90 hastaya ışın tedavisi verilmeye başlandı.

2024 yılında 1 milyon 561 bin ayaktan poliklinik hastasına bakıldı. 54 bin 600 hasta yatarak tedavi gördü. 166 bin kişi acil servise başvurdu. 13 başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi. 12 bin 240 hastaya kemoterapi uygulandı. 17 bin 500 gama kamera ve 3 bin 435 PET-CT kanser taraması yapıldı.

Hastane, Sağlıkta Kalite Standartları denetiminde 90,86 puan alarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca "Altın Bebek Dostu" unvanıyla yapılan denetimlerde 100 tam puan aldı.

Başhekim Togan, 2025 yılında Yatağan’da 3. basamak sağlık hizmetlerinin başlayacağını, cerrahi operasyonlar için planlamaların tamamlandığını belirtti. Ayrıca, hastane otopark sorununun Ocak 2025 itibarıyla çözüldüğü müjdesini verdi.