Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2024 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi kapsamında denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetim, Sağlık Bakanlığı’nın "Yerinde Değerlendirme Programı" çerçevesinde planlanarak, hastanedeki sağlık tesislerinin kalite standardına uygun değerlendirilmesi yapıldı.

Denetim süreci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik toplantı salonunda açılış toplantısıyla başladı. Açılışta, denetim süreci hakkında bilgilendirmenin yapıldığı, hastanenin mevcut sağlık hizmetleri yapısı, süreç yönetimi ve kalite dağılımının dağılımı hakkında görüş alışverişi yapıldı. Başhekimlik ve kalite biriminin de yoğun katılım gösterdiği toplantı, denetim sürecinin başarılı bir şekilde geleceğe yönelik önemli bir reklamı oldu.

Açılış toplantısının ardından denetim ekibi yerinde incelemelere başladı. Kalite birimi gözetiminde denetimde, hastanenin sağlık hizmetleri kalitesi, hasta güvenliği, çalışma güvenliği, bilgi yönetimi ve süreç yönetimi gibi çeşitli başlıklar ele alındı. Süreç boyunca yapılan incelemelerde hastane yönetiminin ve tüm özverili çalışmaları vurgulandı. Sağlık Bakanlığı denetim ekibi, hastanenin genel durumu ve kalite uygulamaları hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine, denetim ekibine ve tüm hastanelere teşekkür ederek, kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak için hizmetlerin devam edeceğini belirtti.