Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Hastane bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve hastaneye başvuran vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bakiye Uğur tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

"Sağlık çalışanları her zaman fedakarca görev başında"

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri saygıyla andığını belirtti. Sağlık çalışanlarının tarih boyunca her dönemde fedakârca çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Togan, şu ifadeleri kullandı "Bizler, sağlık ordusu olarak gerek Cumhuriyet öncesinde gerekse Cumhuriyet döneminde her zaman en ön saflarda görev aldık. Salgınlarda, doğal afetlerde, kriz anlarında sağlık çalışanları olarak hep en önde mücadele ettik. Üzerimizde ağır bir sorumluluk var ve bu yükü hep birlikte omuzluyoruz." Konuşmasının sonunda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Togan, "Doktorundan hemşiresine, sekreterinden temizlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarımız, büyük bir özveriyle görev yapıyor. Hepinize şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nızı kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi.