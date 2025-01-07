Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2025 yılının ilk uzman doktorunu yetiştirdi. Uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. İsmail Güler girdiği sınavı başarıyla geçerek Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nin sekizinci uzmanı unvanını kazandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Dr. İsmail Güler’in uzmanlık sınavı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan başkanlığındaki bir jüri tarafından gerçekleştirildi. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Bakiye Uğur, Prof. Dr. Ethem Acar, Doç. Dr. Umut Canbek ve Doç. Dr. Emre Gültaç yer aldı. Tez danışmanlığını Doç. Dr. Ahmet İmerci’nin yaptığı ’Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Cerrahileri Sonrası Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi’ başlıklı çalışmasıyla Dr. İsmail Güler, hastane tarihinde uzmanlık alan 164. araştırma görevlisi oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Güler’i tebrik ederek, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diledi. Dr. Güler, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde kazandığı deneyim ve bilgi birikimiyle sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaya devam edecek.