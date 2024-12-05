Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, uzman kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Acil Tıp Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi gören Araştırma Görevlisi Dr. Arif Şarlak, ihtisas süresini başarıyla tamamladı ve uzmanlık sınavını geçerek kliniğin 12. uzmanı olmaya hak kazandı.

Dr. Arif Şarlak’ın uzmanlık sınavı, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yalçın Gölcük’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde Prof. Dr. Ethem Acar, Prof. Dr. Birdal Yıldırım, Doç. Dr. Kıvanç Karaman ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demir yer aldı. Dr. Şarlak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan 161. araştırma görevlisi hekim oldu. Hastane yönetimi ve meslektaşları, genç uzmanı tebrik ederek meslek hayatında başarı dileklerini iletti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi, yeni uzmanı Dr. Arif Şarlak’ın, sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirtti.