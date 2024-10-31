Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi gören Dr. Melik Gürsoy, ihtisas süresini başarıyla tamamlayarak Nöroloji kliniğinin yedinci uzmanı oldu.

30 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen uzmanlık sınavında başarılı olan Dr. Gürsoy, tez çalışması olarak "Epilepsi Hastalarında İnteroseptif Duyu İncelemesi" konusunu ele aldı. Tez danışmanlığını ise Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin üstlendi.

Uzmanlık sınavı, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin başkanlığında Prof. Dr. V. Semai Bek, Dr. Öğr. Üyesi Utku Cenikli, Çocuk Nöroloji BD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kayılıoğlu ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin’in katılımıyla yapıldı. Dr. Melik Gürsoy, bu başarıyla birlikte Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını kazanan 157’inci araştırma görevlisi hekim oldu.

Hastane yönetimi, Dr. Melik Gürsoy’u tebrik ederek, yeni çalışma hayatında başarılar diledi.