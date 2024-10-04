Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir ilke imza atarak yandal uzmanlık eğitim programından mezun olan ilk yoğun bakım uzmanını yetiştirdi. Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi gören Araştırma Görevlisi Dr. Aslı Alkan, sınavını başarıyla tamamlayarak “Yoğun Bakım Uzmanı” unvanını aldı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda eğitim gören Dr. Aslı Alkan, yandal uzmanlık eğitimi süresince yoğun bakım alanında kapsamlı bir eğitim aldı. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan Alkan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu unvanı kazanan ilk isim oldu.

Dr. Aslı Alkan’ın uzmanlık sınavı, 1 Ekim 2024 tarihinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bakiye Uğur’un başkanlığında yapıldı. Jüri üyeleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Necati Gökmen, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Canan Gürsoy ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Özlem Şengören Dikiş yer aldı.