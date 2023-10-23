Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi’nin en önemli eseri olarak anılan 'Rigoletto Operasını' 24 Ekim 2023 Salı günü saat 20.00’de opera sahnesinde seyirci ile buluşturacak.

Eserin konusu kısaca şöyle; kambur saray soytarısı Rigoletto'nun herkesten sakındığı ve hayatta tek varlığı olan kızı Gilda, çapkın Mantua Dükü'ne aşık olur. Bunu fırsat bilen dük Gilda'ya sahip olur. Rigoletto, bunu kabullenemez ve öç almaya karar verir. Gilda, sevgilisinin hayatını kurtarmak için kendisini kurban eder ve dükü öldürmeye karar veren babasının kolları arasında can verir.

MDOB solistleri, orkestrası ve korosunun birlikte sahne alacağı eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, rejisini Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın üstleniyor. Dekor ve kostüm tasarımı Özlem Topuz’a, koreografisi Berna Turhan İleri’ye ve ışık tasarımı Tarı Deniz’e ait.