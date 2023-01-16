Mersin Devlet Opera ve Balesi, 17 Ocak 2023 Salı saat 20:00’de Opera Sahnesi’nde, “Senfonik Konser” ile dinleyicisiyle buluşacak.

Ülkenin önemli ve başarılı orkestra şefi Naci Özgüç’ün yönetiminde gerçekleştirilecek “Senfonik Konser”in , Mersin Devlet Opera ve Balesi sahnesine , genç yaşına rağmen, ikinci kez davet edilen genç yetenek Nana Miyoshi solist olacaktır. Tekniği ve yeteneği ile akılda kalan ve birçok uluslararası ödüle ve başarıya sahip olan 15 yaşındaki Japon piyaniste eşlik edecek olan Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının Konzertmeısterliğini Marına Kvlıvıdze yapacak.

Çaykovski ve Puccini gibi önemli bestecilerin eserlerinin yer alacağı konserde, genç piyanist Nana miyoshi Greig Piyano konçertosunu seslendirecektir.