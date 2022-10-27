Mersin Devlet Opera ve Balesi Şef Tolga Taviş ile “Fonikler Köyü” Senfonik Masalı 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11:00’de ve 14:00’te izleyicilerini bekliyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak “Fonikler Köyü” anlatımlı konserini yeniden seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Eserde; sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramlarına değinilerek, klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

Çocuklar ve büyükler için senfonik bir masal niteliği taşıyan eserin bestecisi, anlatıcısı ve orkestra şefi ise Tolga Taviş. Fonikler Köyü 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11:00’de ve 14:00’te Opera Sahnesi’nde seyirciler ile buluşacak. Biletler opera gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.