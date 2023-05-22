Müziği ünlü besteci Nevid Kodallı’ya ait olan Hurrem Sultan Balesi’nin libretto ve koreografisi, 12 yıl önce genç yaşta kaybedilen Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Murat Kodallı’nın orkestra şefliğini yapacağı eseri Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koyuyor.

Kostüm tasarımı Diriliş Ertuğrul, Kösem Sultan ve Muhteşem Yüzyıl dahil olmak üzere birçok dönem dizisinin kostümlerini tasarlayan ünlü kostüm kreatörü Serdar Başbuğ, dekor tasarımı Efter Tunç, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzasını taşıyor.

Mersin DOB Bale sanatçılarının ve orkestrasının üstün performansı ile, muhteşem kostüm, dekor ve ışık tasarımlarının kullanılacağı “Hurrem Sultan” Balesi büyülü bir atmosferde sanatseverler ile buluşacak.