Piyano eşliğini Artem Reutov’un yaptığı konserin solistleri; (Soprano) Işıl Azaz, (Tenor) Hakan Bölükbaşı, (Bariton) Andrei Yeutushenko olacak.

Müzenin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek konserde, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının arya, düet, lied ve napoliten şarkılarının en güzel örneklerinden oluşan programıyla sanatseverler ile buluşacak.

12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Tarsus Müzesi’nde ücretsiz gerçekleştirilecek olan konsere tüm Tarsus halkı davetlidir.

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