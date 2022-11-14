Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Franz Lehar’ın unutulmaz eseri “Şen Dul" opereti ile yeniden sahnede olacak.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk’ün yaptığı eserin orkestra şefi Rustam Rahmedov ve Aytuğ Ülgen, koreografı Berna Turhan İleri, koro şefi ise Anıl Aydın’ın olacağı “Şen Dul” 15 Kasım 2022 Salı akşamı saat 20.00’de opera sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Ölen kocasından kalan serveti nedeniyle çevresindeki erkeklerin gözdesi haline gelen Hanna Glawari seçimini kimden yana kullanacaktır? Dünya operet repertuvarının saheserleri arasında olan eserde Hanna Glawari’yi Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Danilo Danilovitsch’yi ise Zafer Erdaş canlandıracaklar.

MDOB Orkestrası, korosu ve bale sanatçılarının birlikte sahneleyeceği “Şen Dul" operetinin dekor tasarımı Adnan Öngün, kostümü Osman Şengezer, ışık tasarımı Tarı Deniz’e ait.