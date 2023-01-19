Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ’Şen Dul’ opereti ile yeniden sahnede olacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ’Şen Dul’ opereti ile yeniden sahnede olacak.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk’ün yaptığı 2 perdelik operetin orkestra şefi Rustam Rahmedov ve Aytuğ Ülgen, koreografı Berna Turhan İleri, koro şefi ise Anıl Aydın’ın olacağı “Şen Dul”, 21 Ocak 2023 Cumartesi akşamı saat 20.00’de opera sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.Dünya operet repertuvarının şaheserleri arasında olan eserde Hanna Glawari’yi Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Danilo Danilovitsch’yi ise Zafer Erdaş canlandıracak.

MDOB orkestrası, korosu ve bale sanatçılarının birlikte sahneleyeceği Şen Dul operetinin dekor tasarımı Adnan Öngün, kostümü Osman Şengezer, ışık tasarımı Tarı Deniz’e ait olduğu belirtildi.